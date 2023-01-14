Белгород, 14 января, 2023, 09:31 — ИА Регнум. На территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы в Корочанском районе Белгородской области произошёл пожар. Об этом 14 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Произошёл пожар на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков отметил, что эпицентр возгорания расположен неподалёку от жилых домов и потому их жителей было решено временно эвакуировать на безопасное расстояние.

Кроме того, глава области указал, что в результате пожара никто не пострадал, и добавил, что оперативные службы ведут работы по его ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января стало известно, что пожарные смогли локализовать распространение огня в одноэтажном складском здании в Калининском районе Санкт-Петербурга.