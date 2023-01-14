Работа метро Харькова возобновилась
Харьков, Украина, 14 января, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Метро Харькова возобновило работу, сообщает 14 января украинский телеграм-канал «Политика страны».
Иван Шилов ИА REGNUM
Харьков
Харьковский метрополитен объявил об остановке работы утром 14 января после объявления воздушной тревоги в регионе и информации о взрывах в областном центре.
Власти региона и областного центра утверждают, что взрывы прогремели в результате ракетного удара. Глава Харьковской области уточнил, что в Харькове «было не четыре, а два ракетных прилёта С-300».