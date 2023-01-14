Харьков, Украина, 14 января, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Метро Харькова возобновило работу, сообщает 14 января украинский телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Харьковский метрополитен объявил об остановке работы утром 14 января после объявления воздушной тревоги в регионе и информации о взрывах в областном центре.

Власти региона и областного центра утверждают, что взрывы прогремели в результате ракетного удара. Глава Харьковской области уточнил, что в Харькове «было не четыре, а два ракетных прилёта С-300».