Якутск, 14 января, 2023, 09:23 — ИА Регнум. В Якутии из-за сложных погодных условий — тумана в 50-градусный мороз — утром 14 января произошло столкновение десяти автомобилей. Об этом 14 января сообщает пресс-служба территориального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«14 января в 10:45 (04:45 мск) на 14-м км Намского тракта произошло ДТП с участием десяти автомашин», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно предварительной информации, причиной попутного и последовательного столкновения десяти автомобилей стало несоблюдение водителями дистанции и скоростного режима в сложных погодных условиях.

«В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальные морозы ожидаются в нескольких регионах России в ближайшие несколько дней.