Метро Харькова остановило работу
Харьков, Украина, 14 января, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Работа метро Харькова прекратилась, сообщает 14 января телеграм-канал «Политика страны».
Diego Herrera
Харьков
Сначала эту информацию распространили очевидцы, затем её подтвердили в харьковском метрополитене. Кроме того, часть города обесточена «после прилётов».
Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в Харькове. Также появилась информация о взрывах в городе — её прокомментировал глава Харькова.
Читайте также: На Украине заявили о взрывах в Харькове