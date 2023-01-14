Харьков, Украина, 14 января, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Работа метро Харькова прекратилась, сообщает 14 января телеграм-канал «Политика страны».

Diego Herrera Харьков

Сначала эту информацию распространили очевидцы, затем её подтвердили в харьковском метрополитене. Кроме того, часть города обесточена «после прилётов».

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в Харькове. Также появилась информация о взрывах в городе — её прокомментировал глава Харькова.

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