Москва, 14 января, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В субботу, 14 января, в столице России ожидается ледяной дождь и гололёд. Об этом 14 января сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своём телеграм-канале.

Pravda Komsomolskaya Ледяной дождь

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается ледяной дождь, гололёд», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим в московском комплексе городского хозяйства рекомендовали пешеходам внимательно и аккуратно вести себя на улице, а управляющим транспортными средствами — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в предстоящие выходные температура воздуха в столице России составит — 3… — 1 °C.