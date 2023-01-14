Харьков, Украина, 14 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. О взрывах в Харькове заявил 14 января глава города Игорь Терехов, сообщает украинский телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Харьковский чиновник сообщил, что в Индустриальном районе города зафиксировано «четыре прилёта ракет С-300». Он отметил, что не располагает данными о пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявленной утром 14 января воздушной тревоге в Харьковской области, а также ещё в пяти украинских регионах.

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