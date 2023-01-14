Санкт-Петербург, 14 января, 2023, 09:06 — ИА Регнум. В настоящее время в Санкт-Петербурге решается судьба специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 14 января написал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, который недавно приехал в Северную столицу России, в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как уточнил Рогов, несколько часов назад он не думал, что будет встречать старый Новый год в Санкт-Петербурге, в котором уже много раз определялась дальнейшая судьба России.

«В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Financial Times написала, что ради того, чтобы «изменить мышление» президента России Владимира Путина, западные «партнёры» Киева помогают последнему оружием.