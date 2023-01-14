Харьков, Украина, 14 января, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины утром 14 января.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Воздушная тревога

В 8:39 мск воздушную тревогу объявили в Харьковской области, в 8:42 мск — в Днепропетровской и Полтавской областях, в 8:43 мск — в Кировоградской и Николаевской областях.

В Черкасской области воздушную тревогу объявили в 8:46 мск. Кроме того, украинские власти объявили воздушную тревогу на территории контролируемой киевским режимом части Запорожской области.