Манила, 14 января, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Как минимум 20 человек погибли и ещё один числится как пропавший без вести из-за наводнений на Филиппинах. Об этом говорится в опубликованном 14 января отчете филиппинского Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

ROUELLE UMALI Наводнение на Филиппинах

Согласно этим данным, разгул стихии в той или иной мере затронул свыше 552,1 тысячи человек в 13 регионах страны и в настоящее время в 127 эвакуационных центрах размещены 80 тысяч человек.

Кроме того, указывается, что не менее 9,2 тысячи человек из-за непогоды покинули свои жилища и восемь человек получили травмы разной степени тяжести. При этом также в 12 филиппинских регионах было зарегистрировано 905 связанных с наводнениями инцидентов, включая оползни.

Помимо этого, добавляется, что получили повреждения 1,13 тыс. домов на сумму 2,4 млн песо ($43,6 тыс.) и 151 инфраструктурный объект на сумму 171,2 млн песо ($3,11 млн), а сельское хозяйство получило ущерб в 283,3 млн песо ($5,15 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января стало известно, что в Калифорнии (США) в течение двух последних недель из-за наводнения и шторма погибли не менее 18 человек.