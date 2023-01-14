Вашингтон, 14 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Ради того, чтобы «изменить мышление» президента России Владимира Путина, западные «партнёры» Киева помогают ему оружием, пишет The Financial Times.

Tech. Sgt. J.D. Strong II Помощь НАТО Украине

Авторы статьи утверждают, что, только помогая Киеву и добиваясь военных поражений российской армии, удастся «изменить мышление Путина». И даже в этом случае нет гарантий, что Путин «признает своё поражение».

В этом и заключается «западная точка зрения» на роль Запада и Киева в российско-украинском противостоянии, отмечает издание.

Добавим, что Киев со своей стороны уверен, что его ждут в ЕС и НАТО. В офисе президента Украины заявляют, что Украина войдёт в Европейский союз менее чем за два года.