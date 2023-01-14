Лима, 14 января, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Прощения за то, что она не сумела предотвратить гибель участников массовых протестных акций в Перу, попросила у жителей страны перуанский президент Дина Болуарте. Её обращение 13 января транслировало Peru TV.

Lucas Aguayo Araos Протесты в Перу

По словам Болуарте, власти страны находятся в неоплатном долгу перед простыми гражданами Перу. При этом она вновь выразила скорбь по поводу гибели участников массовых акций протеста и одного из правоохранителей.

«Я прошу прощения за эту ситуацию и за то, что было сделано недостаточно для предотвращения этих трагических событий», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перуанская полиция задержала по меньшей мере 329 человек в ходе протестов в Перу.