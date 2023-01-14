Донецк, 14 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Западные страны всерьёз боятся танковых атак Вооружённых сил (ВС) РФ в зоне спецоперации, и поэтому США начали поставки Киеву управляемых снарядов Excalibur и систем RAAMS. Об этом 14 января сообщили в Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

U.S. Army Image Снаряд Excalibur

«И Excalibur, и минные системы RAAMS, которые они поставляют в таком количестве, за этим стоит очень простое военное решение», — приводит слова представителя НМ ДНР ТАСС.

Также он уточнил, что коалиция стран Запада крайне опасается бронетанковых частей ВС РФ, так как в данный момент российские войска получают всё больше современных моделей танков, а их экипажи набирают всё больше боевого опыта и работают всё более эффективно.

«И это достаточно сильно пугает врага, чтобы поставлять современные системы вооружения», — пояснил представитель НМ ДНР.

При этом он отметил, что указанные виды вооружений являются высокоточным оружием, которое ещё недавно относилось к сфере высоких технологий, и оно на данный момент имеется на вооружении не у всех танковых бригад в США, Великобритании или каких-либо других западных стран.

«Это уровень, и уровень очень хороший. Лучшего у них сейчас нет. Возможности бронетанковых сил с нашей стороны настолько пугают военных стратегов западной коалиции, что начинаются поставки всего, что возможно, чтобы хоть как-то противостоять нашим возрастающим возможностям», — заключил военный НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что киевский режим якобы уже начал получать тяжёлое вооружение из европейских стран.