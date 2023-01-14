Вашингтон, 14 января, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В связи с замедлением продаж и падением цен на свои акции компания Tesla резко снизила цены на несколько версий своих электромобилей, сообщает 13 января Associated Press.

kenjonbro Эмблема Tesla

Компания снизила цены почти на 20% в США на некоторые версии популярного внедорожника Model Y. Это сокращение позволит большему количеству версий Model Y получить право на налоговую льготу в размере $7500, которая будет доступна до марта. Tesla также снизила базовую цену Model 3, самой дешевой модели, примерно на 6%. Такими мерами компания надеется стимулировать покупательский спрос.

Резкое снижение цен не только не порадовало инвесторов, но и привело к падению акций Tesla почти на 2%. С начала прошлого года акции упали более чем на 65%. Многие инвесторы опасаются, что замедление продаж Tesla продолжится, и обеспокоены поведением генерального директора Илона Маска и такими факторами, как покупкой Twitter за $44 млрд.

Tesla по-прежнему сталкивается с угрозой усиления конкуренции со стороны других автопроизводителей в Соединенных Штатах и ​​во всем мире в ближайшие годы. В прошлом году в Соединенных Штатах общий объем продаж электромобилей вырос почти на 65% по сравнению с 2021 годом. Автопроизводители продали 47 моделей электромобилей, и только четыре из них были от компании Tesla. Ожидается, что к 2025 году количество моделей электромобилей вырастет до 159.

Поскольку общие продажи электромобилей растут, доля Tesla на рынке США падает. С 2018 по 2020 год Tesla представляла около 80% рынка электромобилей. К 2021 году этот показатель упал до 71% и продолжает снижаться.

Тем не менее продажи Tesla в США в прошлом году выросли на 40%, и ожидается, что они продолжат расти, поскольку общие продажи электромобилей неуклонно увеличиваются.

Однако даже с налоговыми льготами в США электромобили остаются дорогими по сравнению с автомобилями, работающими на газе, в основном из-за высокой стоимости аккумуляторов. Кроме того, более высокие ставки по кредитам и более дорогое сырье удерживают цены на высоком уровне для покупателей и могут ограничить продажи электромобилей как для Tesla, так и для её конкурентов.

Напомним, что владелец Tesla Илон Маск обеднел за 2022 год на $125 млрд.