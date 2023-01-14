Астана, 14 января, 2023, 08:23 — ИА Регнум. В субботу, 14 января, в Казахстане состоятся выборы 20 депутатов Сената (верхней палаты парламента) — по одному от каждого из регионов республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

При этом на должности 20 представителей Сената Казахстана зарегистрировано 55 кандидатов, за которых будут голосовать депутаты местных представительных органов.

Также, по данным казахского ЦИК, всего на должности сенаторов республики было выдвинуто 130 кандидатур, и после того как были проведены все необходимые процедуры, центризбирком страны зарегистрировал 66 кандидатов в депутаты. Однако затем 11 кандидатов снялись с выборов, и их осталось 55.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. ред.)» был одобрен депутатами парламента республики.