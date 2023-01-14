Очаков, Украина, 14 января, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В городе Очакове, который находится в захваченной режимом Киева части Украины, произошли взрывы. Об этом 14 января сообщает прокиевское издание «Зеркало недели» в своём телеграм-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Российские войска

«Очаков! Взрывы, угроза обстрела из РСЗО (реактивная система залпового огня — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Также к сообщению прикреплено видео, на котором якобы слышны связанные со взрывами звуки обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько взрывов прогремело в левобережной части Киева.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.