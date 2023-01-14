Донецк, 14 января, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Возможная передача Вашингтоном киевскому режиму боевых бронированных машин (ББМ) Stryker является признаком того, что ВСУ нечем пополнять запасы легкой бронетехники. Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию (НМ) ДНР.

U.S. Air Force Бронетранспортер Stryker

Как пояснили в Народной милиции ДНР, новость о передаче Киеву ББМ Stryker с военной точки зрения говорит только о том, что лёгкая бронетехника уничтожается российскими войсками с такой скоростью, что у ВСУ возник дефицит боевых машин пехоты (БМП), и тех поставок, что были раньше, уже не хватает.

«Те запасы архаичных БМП-1, которые поставлялись из Восточной Европы, уже выбиты. Их не хватает даже для восполнения потерь в тех частях, которые уже сформированы. Тем более не хватает для того, чтобы оснащать мобилизованных и из них формировать какие-то части. Поэтому западными спонсорами рассматриваются уже варианты поставки собственных ББМ», — указали в НМ ДНР.

Представитель НМ ДНР пояснил, что ББМ Stryker предназначен для защиты личного состава от стрелкового оружия малого калибра. От любой модели гранатомёта либо от основного вооружения бронетранспортёра БТР-82А, БМП-2 Stryker защитить уже не в состоянии.

«В целом ничего выдающегося, обычный колесный бронетранспортер», — отметил представитель НМ ДНР, уточнив, что в США ценность представляют в основном единичные экземпляры редких модификаций, оснащённые дополнительным оборудованием.