Одесса, Украина, 14 января, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Больше десятка кораблей, гружённых продовольствием, вышли из украинских портов, сообщает 13 января Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

12 сухогрузов перевозят в общей сложности 346 356 тонн пшеницы, кукурузы, соевых бобов и подсолнечника в рамках черноморской «зерновой инициативы».

По два корабля направляются в Китай, Грецию, Турцию и Италию. Остальные корабли плывут в Португалию, Нидерланды, Марокко и Испанию.

Пять судов в ближайшее время прибудут в порты Украины. Ещё 10 судов ожидают разрешения на заход в порты, а 14 груженых кораблей ожидают отправления в пункты назначения.

СКЦ сообщил, что общий тоннаж зерна и другой агропродукции, вывезенной из портов Одессы, Черноморска и Южного, составляет 17 348 017 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1286 судов: 639 — на прибытие в украинские порты, и 647 — на выход из них.

Напомним, что открывшийся в июле 2022 года в Стамбуле Совместный координационный центр объединяет высокопоставленных представителей Украины, России, Турции и ООН. СКЦ призван обеспечить безопасную транспортировку торговыми судами продуктов питания и удобрений из трёх украинских портов.