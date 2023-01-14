Димитровград, Ульяновская область, 14 января, 2023, 08:07 — ИА Регнум. В результате аварии на водопроводе более 4 тысяч жителей города Дмитровграда Ульяновской области остались без водоснабжения. Об этом 14 января сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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Отмечается, что ранее ЦУКС по региону получил от оперативного дежурного ЕДДС муниципального округа Димитровград сообщение о том, что в нём произошло отключение подачи холодной воды.

«Под отключение попали 19 многоквартирных домов, 4377 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что водоснабжение было отключено в результате прорыва трубы диаметром 300 мм на проспекте Ленина, и добавляется, что в данный момент на месте аварии ведутся работы по её ликвидации и восстановлению подачи воды потребителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что место прорыва на водопроводе во Владивостоке, в результате которого без водоснабжения остались 13 многоквартирных домов, было обнаружено специалистами.