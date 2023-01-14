Майами, США, 14 января, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Поток нелегальных иммигрантов в Флориду продолжает увеличиваться, сообщает 13 января телеканал Fox News.

Irish Defence Forces Беженцы

Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям штата заявил, что с августа 2022 года Береговой охраной США было задержано 8400 нелегалов, из которых 7600 депортировали из страны.

Однако действия Береговой охраны не могут пресечь проникновение нелегалов во Флориду. Так, группа из примерно 50 иммигрантов высадилась с лодок на пляж в районе курортного города Форт-Лодердейл, а затем разбежалась по окрестностям. Полиции удалось арестовать лишь 12 из них. Они оказались гражданами Гаити, Бразилии и Багамских Островов.

Напомним, что губернатор Флориды Рон Десантис вынужден был для борьбы с наплывом нелегальной иммиграции заявить о мобилизации Национальной гвардии штата.