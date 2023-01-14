Киев, 14 января, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в левобережной части Киева. Об этом 14 января сообщил ряд украинских СМИ, а также местные жители в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

В частности, издание «Зеркало недели» сообщило в своём телеграм-канале о взрывах в районе левобережной части Киева, а также в городе Буче в Киевской области. При этом воздушная тревога не объявлялась, но жителей города призвали находиться в укрытиях до прояснения обстановки.

Кроме того, жители подконтрольной Киеву части Запорожской области также сообщили о взрывах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в четырёх регионах Украины объявили воздушную тревогу.