Вашингтон, 14 января, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден должен быть отстранен от должности главы государства за военные преступления. Такое заявление сделал политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг 13 января в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Янг уточнил, что он считает действующего главу Белого дома виновным в военных преступлениях на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и других государствах мира.

Кроме того, Янг призвал объявить импичмент Байдену и за продолжение «прокси-войны» против России на территории Украины.

Помимо этого, Янг заявил, что он придерживается мнения о том, что начиная с 1945 года все без исключения президенты Соединённых Штатов Америки становились военными преступниками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден принял приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США с ежегодным посланием.