Кабул, 14 января, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Подавляющее большинство членов Совета Безопасности ООН призвало афганские власти немедленно отменить все репрессивные ограничения в отношении девочек и женщин, включая последний запрет на работу женщин в организациях по оказанию помощи, который усугубляет и без того тяжёлый гуманитарный кризис в Афганистане, сообщает 13 января Associated Press.

DFID - UK Department for International Development Афганская семья

В совместном заявлении 11 из 15 членов Совета Безопасности говорится, что гуманитарные работники-женщины играют решающую роль в решении тяжёлой гуманитарной ситуации в Афганистане, поскольку они оказывают жизненно важную поддержку женщинам и девочкам, которую не могут осуществлять мужчины. Совбез потребовал от кабульских властей не чинить препятствий гуманитарным организациям и обеспечить беспрепятственный доступ их сотрудникам независимо от пола.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что в результате запрета на работу женщин в гуманитарных организациях 15% этих организаций приостановили всю работу в Афганистане, а 68% значительно сократили свою деятельность. Она добавила, что гуманитарная помощь невозможна без женщин.

Дэвид Милибэнд, генеральный директор Международного комитета спасения, организации, которая работает в Афганистане с 1988 года, сказал, что в прошлом году 8000 его сотрудников, в том числе 3000 женщин, обслуживали 5,3 миллиона афганцев по всей стране, включая 2,7 миллиона женщин и девочек.

По прогнозам Детского фонда ООН, в этом году 13,5 миллиона афганских детей будут нуждаться в гуманитарной помощи, 875 тысяч детей находятся в состоянии сильного истощения.

Примечательно, что Россия и Китай не поддержали это заявление Совета Безопасности ООН.