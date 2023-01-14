Монтгомери, США, 14 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Торнадо, бушующий в американском штате Алабама, унёс жизни уже девяти человек, сообщает 14 января Associated Press.

Цитата из хф Смерч. Реж. Ян де Бонт. 1996. США После торнадо

Особенно большие разрушения стихийное бедствие причинило городу Селма и населённым пунктам округа Отога. Ветер сносил там дома, вырывал с корнем деревья, ломал линии электропередачи, переворачивал автомобили и даже снёс с рельсов грузовой поезд.

Многие жители находятся в шоке, так как они лишились всего своего имущества. Пять человек удалось спасти в подвале разрушенного дома, после того как одному из них удалось дозвониться по мобильному телефону спасателям.

По подсчётам метеорологов, скорость торнадо составляла не менее 214 км в час. В районе стихийного бедствия ожидается резкое снижение температуры, что крайне беспокоит власти, так как без электричества осталось 30 тысяч домов.