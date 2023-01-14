В штате Алабама от торнадо погибли девять человек
Торнадо в Алабаме нанёс большой материальный ущерб
Монтгомери, США, 14 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Торнадо, бушующий в американском штате Алабама, унёс жизни уже девяти человек, сообщает 14 января Associated Press.
Особенно большие разрушения стихийное бедствие причинило городу Селма и населённым пунктам округа Отога. Ветер сносил там дома, вырывал с корнем деревья, ломал линии электропередачи, переворачивал автомобили и даже снёс с рельсов грузовой поезд.
Многие жители находятся в шоке, так как они лишились всего своего имущества. Пять человек удалось спасти в подвале разрушенного дома, после того как одному из них удалось дозвониться по мобильному телефону спасателям.
По подсчётам метеорологов, скорость торнадо составляла не менее 214 км в час. В районе стихийного бедствия ожидается резкое снижение температуры, что крайне беспокоит власти, так как без электричества осталось 30 тысяч домов.