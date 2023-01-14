Сеул, 14 января, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Южнокорейская полиция завершила расследование смертельной давки в сеульском районе Итхэвон, сообщает 13 января агентство Рёнхап.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

Специальная следственная группа полиции пришла к выводу, что давка в толпе была «рукотворной» катастрофой, вызванной неспособностью властей принять меры по предотвращению бедствия и оперативно отреагировать на чрезвычайную ситуацию.

Следственная группа из 501 человека приступила к работе 1 ноября прошлого года и провела расследование в районном муниципалитете, а также в полиции, пожарной и других экстренных службах, ответственных за обеспечение в Итхэвоне.

Следственная группа пришла к выводу, что ни одна из служб не предприняла надлежащих аварийно-спасательных мероприятий, что и привело к большому числу погибших.

В настоящее время обвинения уже предъявлены 23-м чиновникам.

Напомним, что 29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон возникла давка, в результате погибло 159 молодых людей.