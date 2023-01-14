Харьков, Украина, 14 января, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Исковое заявление подал в суд на языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя глава Харькова Игорь Терехов из-за повторного штрафа за использование русского языка. Об этом 13 января сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

В мэрии Харькова журналистам подтвердили, что глава города действительно направил иск в суд в связи со штрафом за использование русского языка. Однако в администрации города подчеркнули, что Терехов в данной ситуации выступает исключительно как частное лицо.

Уточняется, что штраф за использование русского языка глава Харькова получил второй раз. Первый штраф Терехов получил за использование русского языка во время выступления в эфире украинского национального телемарафона. Также мэру Харькова указали на недопустимость использования русского языка в соцсетях. Сам Терехов заявил, что при общении с жителями Харькова будет говорить на русском языке, так как его используют 80% харьковчан.

В свою очередь, языковой омбудсмен Украины Креминь пояснил, что на мэра Харькова действительно был наложен штраф за использование русского языка в соцсетях и телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Харькова пообещал говорить по-русски, невзирая на штрафы.