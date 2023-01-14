Москва, 14 января, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России 14 января обнародовало в своем телеграм-канале видеоролик, на котором запечатлена работа ремонтно-восстановительного батальона, который совместно с добровольцами и работниками военных заводов проводят в полевых условиях ремонт техники, поврежденной в зоне специальной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

На видеозаписи показан процесс разбора танка Т-80 и действия с другой техникой, включая боевые машины пехоты (БМП). Для ремонта специалисты используют мастерские на базе автомобилей «Урал». На таких грузовиках перевозят ремонтные комплекты для зарядки автомобильных аккумуляторов, продувки запчастей и сварки металлов.

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В ряде случаев технику ввозят в специальные производственные палатки, в которых есть круглосуточное отопление и освещение. Обслуживание вооружения и военной техники ведется круглосуточно. Для этого организовано несколько рабочих смен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгородской области произошел пожар на ремонтно-технической базе Минобороны России рядом с селом Яковлевка Новооскольского района. Огонь повредил три танка Т-72, один из которых был уничтожен полностью.