Вашингтон, 14 января, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты все сильнее превращаются в полицейское государство, в котором органы охраны правопорядка требуют все больше государственного финансирования. Такое заявление сделала 14 января соучредитель движения Black Lives Matter (BLM) в Лос-Анджелесе Мелина Абдулла в беседе с РИА Новости.

(сс) Eden, Janine and Jim Марш протеста BLM в Нью Йорке

«Мы должны убрать полицию оттуда, где ей явно не место. Полиция действует по принципу экспансии. На самом деле они пытаются завладеть все большим и большим количеством ресурсов. Они движутся к полицейскому государству», — так прокомментировала Абдулла случаи гибели граждан от рук сотрудников полиции.

При этом Абдулла уточнила, что лично она совершенно уверена в невозможности изменить в лучшую сторону систему правоохранительных органов в США.

В свою очередь, писатель, полицейский эксперт и правозащитница Шерил Дорси возмутилась методами, которые использовала полиция при задержании Кинана Андерсона, родственника соосновательницы BLM. Полицейские многократно применили электрошокер к задержанному, и в итоге он попал в больницу, где и скончался. Дорси отметила, что в случае с Андерсоном применённая сила была чрезмерной и указала, что это был не единственный подобный случай в США. По мнению Дорси, только улучшения качества подготовки полицейских недостаточно, чтобы убрать эту проблему.