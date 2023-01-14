Джефферсон-Сити, США, 14 января, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Палата представителей Генеральной ассамблеи (парламента) штата Миссури ужесточила дресс-код в отношении женщин-депутатов, сообщает 13 января телеканал Fox News.

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Существующий ныне дресс-код, который последний раз обновлялся в 2021 году, гласит, что женщины должны носить «платье, юбки или брюки с блейзером или свитером и подходящие туфли или ботинки».

Член палаты представителей от Республиканской партии Энн Келли предложила поправку, согласно которой женщинам запрещается носить одежду с короткими рукавами, даже в жаркую погоду. Келли заявила, что такое ужесточение правил необходимо, потому что «крайне важно всегда поддерживать официальную и профессиональную атмосферу».

Находящиеся в меньшинстве демократы назвали это решение «сексистским», так как в отношении мужчин-депутатов никаких изменений дресс-кода не последовало.