Вашингтон, 14 января, 2023, 05:47 — ИА Регнум. США и другие западные страны нарушают свои обещания в рамках вопроса поддержки Киева и расширяют свое участие в конфликте на украинской территории, написал обозреватель Джейсон Филдс в статье для журнала Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он напомнил, что, начиная с 2014 года, Запад постоянно колебался в вопросе вмешательства в ситуацию на Украине. По словам Филдса, после США решили усилить собственное присутствие на украинской территории, проводя подготовку боевиков ВСУ и поставляя Киеву вооружение.

Обозреватель отметил, что США еще несколько месяцев назад обещали не передавать киевскому режиму реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и установки противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, что было своего рода «красной линией», которую Вашингтон обязывался не пересекать. Филдс подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты рассматривают вопрос поставки американских танков для ВСУ

Вместе с тем, как указывает журналист, НАТО пока пытается избегать прямого конфликта с России, боясь спровоцировать третью мировую войну. Обозреватель допустил, что Запад может отказаться от и такого подхода.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США и Германия опасаются передавать ВСУ американские танки Abrams и немецкие Leopard 2 из-за страха уничтожения бронетехники или захвата Вооруженными силами России. 13 января глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал, что киевский режим якобы уже начал получать из стран Европы тяжелое вооружение.