Москва, 14 января, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла более чем на 11%. Об этом свидетельствуют 14 января данные площадки Coindesk.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Согласно данным на 04:30 мск, курс криптовалюты биткоин вырос на 10,30% и составлял $20,721 тыс. Затем рост продолжился, и по состоянию на 05:30 мск стоимость биткоина достигла уровня $20,941 тыс., рост составил 11,36%.

Напомним, экономист Мария Ермилова объяснила, что инвестиции в криптовалюты до сих пор остаются высокорисковыми, так как на рынке до сих пор нет инвесторов, достаточно подкованных в вопросах вложений в криптовалюты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил экономист, новости о том, что третья по объему торгов криптобиржа Kraken объявила о сокращении почти 30% своего персонала, свидетельствуют о продолжающейся криптозиме.