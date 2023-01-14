Киев, 14 января, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Программа развития ООН (ПРООН) совместно со Всемирным банком запустит процесс оценки ущерба, понесённого в ходе боевых действий украинской экономикой. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По её словам, инициатором проведения такой международной оценки выступило киевское правительство.

Дикарло сказала, что в настоящее время проводится оценка, направленная на выяснение повреждения энергетической инфраструктуры, при этом сбор данных уже завершен на 90%. Затем должна начаться оценка других конкретных секторов экономики.

Заместитель генсека ООН отметила, что наиболее пострадавших регионах на востоке и юге страны 15% объектов частично или полностью не функционируют, а в Донецке Запорожье, Николаеве и Харькове эта цифра доходит до 50%.

Дикарло выразила озабоченность тем, что в зоне боевых действий произошло самое большое число инцидентов с медицинскими учреждениями — 745.