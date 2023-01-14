Сараево, 14 января, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил награду от Республики Сербской за его уважение и поддержку Дейтоновского соглашения, на основе которого была создана Босния и Герцеговина (БиГ). Такое заявление сделал 13 января президент Республики Сербской Милорад Додик, сообщает национальное телевидение страны.

DEMOKRATSKA STRANKA DS Милорад Додик

«Мы наградили президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что он уважает нас и поддерживает международное соглашение, на основе которого создана сегодняшняя Босния и Герцеговина», — указал Додик.

Также Дадик отметил, что в разгар санкций против России у некоторых крупных европейских стран повысился товарооборот с Россией.

«И при этом мы — плохие парни, а они — на стороне добра», — заметил глава Республики Сербской.

Кроме того, Додик ответил резким комментарием на выпад в адрес президента России Путина со стороны главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, назвавшей награждение российского лидера «пощёчиной всему миру».

«У сербов есть выражение, будто специально придуманное для нее [Бисеры Туркович], которое звучит так: каждое её слово требует пощечины», — сказал Додик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик лично вручит высшую государственную награду Владимиру Путину.