Додик резко отреагировал на выпад главы МИД БиГ в адрес Путина
Додик резко отреагировал на выпад главы МИД БиГ в связи с награждением Путина
Сараево, 14 января, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил награду от Республики Сербской за его уважение и поддержку Дейтоновского соглашения, на основе которого была создана Босния и Герцеговина (БиГ). Такое заявление сделал 13 января президент Республики Сербской Милорад Додик, сообщает национальное телевидение страны.
«Мы наградили президента Российской Федерации Владимира Путина, потому что он уважает нас и поддерживает международное соглашение, на основе которого создана сегодняшняя Босния и Герцеговина», — указал Додик.
Также Дадик отметил, что в разгар санкций против России у некоторых крупных европейских стран повысился товарооборот с Россией.
«И при этом мы — плохие парни, а они — на стороне добра», — заметил глава Республики Сербской.
Кроме того, Додик ответил резким комментарием на выпад в адрес президента России Путина со стороны главы МИД Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович, назвавшей награждение российского лидера «пощёчиной всему миру».
«У сербов есть выражение, будто специально придуманное для нее [Бисеры Туркович], которое звучит так: каждое её слово требует пощечины», — сказал Додик.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик лично вручит высшую государственную награду Владимиру Путину.