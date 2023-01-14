Киев, 14 января, 2023, 05:43 — ИА Регнум. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека с 24 февраля в зоне СВО погибли почти семь тысяч мирных граждан. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря Розмари Дикарло.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

В настоящее время у ООН имеются сведения о 18 096 пострадавших из числа гражданского населения. Из них: 6952 человека убиты и 11 144 ранены.

Дикарло признала, что реальное число жертв наверняка будет выше. Из её слов не было понятно, входят ли в названные цифры мирные жители, проживавшие на российских территориях, неподконтрольных киевскому режиму.

Дикарло также назвала число беженцев, определив его в примерно 13,8 млн. Из них 7,9 млн покинули страну, а 5,9 млн являются внутренне перемещёнными лицами.