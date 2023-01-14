Москва, 14 января, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России с 1 февраля на 11,9%, что соответствует уровню инфляции за 2022 год, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Увеличение затронет такие выплаты, как единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, материнский капитал, ежемесячные выплаты ветеранам, ежемесячные страховые выплаты и ряд других мер поддержки населения.

В Минтруде уточнили, что размер маткапитала на первого ребенка возрастет на 62,5 тыс. и достигнет почти 587 тыс. рублей. За второго ребенка родители смогут получать с 1 февраля 775,6 тыс. рублей вместо 693,1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Пенсионный фонд РФ из федерального бюджета на социальные выплаты в конце 2022 года, а также в начале 2023 года должно быть направлено более 1,49 трлн рублей.

С 1 января в России начал действовать Социальный фонд, который образовался через объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.