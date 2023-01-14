В России с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат
Минтруд напомнил об индексации с 1 февраля в России более 40 выплат
Москва, 14 января, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России с 1 февраля на 11,9%, что соответствует уровню инфляции за 2022 год, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
Увеличение затронет такие выплаты, как единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, материнский капитал, ежемесячные выплаты ветеранам, ежемесячные страховые выплаты и ряд других мер поддержки населения.
В Минтруде уточнили, что размер маткапитала на первого ребенка возрастет на 62,5 тыс. и достигнет почти 587 тыс. рублей. За второго ребенка родители смогут получать с 1 февраля 775,6 тыс. рублей вместо 693,1 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Пенсионный фонд РФ из федерального бюджета на социальные выплаты в конце 2022 года, а также в начале 2023 года должно быть направлено более 1,49 трлн рублей.
С 1 января в России начал действовать Социальный фонд, который образовался через объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.