Небензя указал, что Украина превратилась в ЧВК, принадлежащую НАТО
Небензя отметил, что народ Украины заставляют воевать за чужие цели и задачи
Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Народ Украины заставляют воевать за чужие цели и задачи, а саму страну превратили в частную военную компанию (ЧВК), принадлежащую НАТО. Такое заявление сделал 13 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.
Как указал российский дипломат, ещё в марте 2022 года украинская власть, отозвав «свои же собственные реалистичные элементы мирного договора», которые Россия была готова обсуждать, показала истинную сторону всех мирных инициатив Киева. И именно тогда, по словам Небензи, у киевского режима сформировалось противоречащее здравому смыслу убеждение, что Россию можно победить при условии «нарастающей прямой военной помощи НАТО».
От этой иллюзии киевская власть и «украинский диктатор» Владимир Зеленский не могут избавиться до сих пор.
«Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», — отметил российский дипломат.
Как указал Небензя, этот тезис подтвердил и украинский министр обороны Алексей Резников, который заявил, что Украина выполняет миссию НАТО «без потери их крови, но с потерей нашей». Поэтому, по мнению Резникова, Запад должен давать Киеву больше оружия и денег.
«Вот она — формула войны НАТО по доверенности «до последнего украинца», лучше ее и не опишешь», — подчеркнул Небензя.