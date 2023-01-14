Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Народ Украины заставляют воевать за чужие цели и задачи, а саму страну превратили в частную военную компанию (ЧВК), принадлежащую НАТО. Такое заявление сделал 13 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Russiaun.ru Василий Небензя

Как указал российский дипломат, ещё в марте 2022 года украинская власть, отозвав «свои же собственные реалистичные элементы мирного договора», которые Россия была готова обсуждать, показала истинную сторону всех мирных инициатив Киева. И именно тогда, по словам Небензи, у киевского режима сформировалось противоречащее здравому смыслу убеждение, что Россию можно победить при условии «нарастающей прямой военной помощи НАТО».

От этой иллюзии киевская власть и «украинский диктатор» Владимир Зеленский не могут избавиться до сих пор.

«Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», — отметил российский дипломат.

Как указал Небензя, этот тезис подтвердил и украинский министр обороны Алексей Резников, который заявил, что Украина выполняет миссию НАТО «без потери их крови, но с потерей нашей». Поэтому, по мнению Резникова, Запад должен давать Киеву больше оружия и денег.

«Вот она — формула войны НАТО по доверенности «до последнего украинца», лучше ее и не опишешь», — подчеркнул Небензя.