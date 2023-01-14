Трентон, США, 14 января, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Больше десятка американских полицейских получили серьёзные отравления при обыске дома наркоторговцев в штате Нью-Джерси, сообщает 13 января телеканал Fox News.

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Большая группа полицейских участвовала в задержании банды торговцев наркотиками. При обыске в доме была обнаружена значительная партия синтетических наркотиков. Всего было изъято 1 000 упаковок с наркотиками, крупная сумма денег, а также оружие.

Во время проведения обыска полицейские стали чувствовать себя плохо. На место пришлось срочно вызвать кареты скорой помощи и отправить всех пострадавших в больницу.

Напомним, что в США резко увеличились ввоз, производство и употребление синтетических наркотиков.