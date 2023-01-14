Донецк, 14 января, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Наёмники, приехавшие на Украину из стран НАТО, обучали киевских боевиков пользоваться военной техникой, стреляя по жилым кварталам. Об этом рассказал житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин 14 января в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Мужчина рассказал, что среди наёмников, прибывших из стран НАТО, были американцы, поляки, англичане и даже итальянцы. Щербин отметил, что в Опытном наёмников было больше, чем ВСУ, а территорию посёлка они использовали как полигон для обучения киевских боевиков пользоваться военной техников западного образца и управлять беспилотниками.

Как уточнил житель Опытного, наёмники отрабатывали навыки использования техники, стреляя по жилым кварталам.

«Потом этой же артиллерией нас дальше и обстреливали. Они, так сказать, на нас испытывали ее. Прямо у нашего дома саушка [САУ — самоходная артиллерийская установка] подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели», — отметил мужчина.

Напомним, российские войска освободили населённый пункт Опытное в ДНР 18 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ обстреляли за сутки территорию ДНР 27 раз, выпустив 135 боеприпасов.