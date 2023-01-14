Житель ДНР рассказал, для чего наёмники НАТО стреляли по жилым кварталам
Житель села Опытное в ДНР рассказал, как наёмники НАТО обучали ВСУ, обстреливая жилые кварталы
Донецк, 14 января, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Наёмники, приехавшие на Украину из стран НАТО, обучали киевских боевиков пользоваться военной техникой, стреляя по жилым кварталам. Об этом рассказал житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин 14 января в беседе с РИА Новости.
Мужчина рассказал, что среди наёмников, прибывших из стран НАТО, были американцы, поляки, англичане и даже итальянцы. Щербин отметил, что в Опытном наёмников было больше, чем ВСУ, а территорию посёлка они использовали как полигон для обучения киевских боевиков пользоваться военной техников западного образца и управлять беспилотниками.
Как уточнил житель Опытного, наёмники отрабатывали навыки использования техники, стреляя по жилым кварталам.
«Потом этой же артиллерией нас дальше и обстреливали. Они, так сказать, на нас испытывали ее. Прямо у нашего дома саушка [САУ — самоходная артиллерийская установка] подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели», — отметил мужчина.
Напомним, российские войска освободили населённый пункт Опытное в ДНР 18 ноября.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ обстреляли за сутки территорию ДНР 27 раз, выпустив 135 боеприпасов.