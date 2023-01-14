Вашингтон, 14 января, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Член Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида Майкл Вальц заявил о крайне тревожной «политизации» американской армии, сообщает 13 января телеканал Fox News.

Американские солдаты

Конгрессмен сослался на последнее исследование, проведенное фондом «Наследие». Согласно данным фонда 68% опрошенных военнослужащих стали в последнее время свидетелями «политизации» вооружённых сил, заключающейся в уделении внимания командованием второстепенным или даже вредным общественно-политическим идеям, негативно влияющим на боеспособность.

Законодатель назвал такую тенденцию чрезвычайно тревожной, так как перед лицом «растущей угрозы со стороны Китая и сохраняющейся угрозы со стороны таких стран, как Россия, Северная Корея и Иран», политизация вооруженных сил отвлекает от того, что действительно необходимо и важно.

В частности, вместо того, чтобы озаботиться падением уровня физической готовности военнослужащих, командование занимается проблемой «изменения климата», повышением «расовой и гендерной толерантности». В качестве примера Вальц привёл требования командования к курсантам Военно-воздушной академии США в Колорадо-Спрингс ради «разнообразия и инклюзивности» не употреблять такие слова, как «мама», «папа», «гёлфренд» и «бойфренд».

Конгрессмен считает, что именно потеря доверия новобранцев политическому и военному руководству привела к серьёзнейшим к проблемам с вербовкой в американскую армию.