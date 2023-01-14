Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Регулируемый правилами «международный порядок» породил огромные проблемы для всего мира, 13 января заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Он отметил, что за нормами этого «порядка» стоят ряд стран, которые продвигают собственные цели. Китайский дипломат выразил негодование по поводу того, что ответ на вопрос, кто же все-таки создал указанные правила, так и не был дан.

Цзюнь подчеркнул, что единственной системой, ориентированной на поддержание мирового порядка и регулирующей отношения между странами, является Организация Объеденных Наций. Постпред добавил, что в уставе ООН и в резолюциях Совбеза этой организации нет формулировки, о которой часто говорят на Западе — «международный порядок, основанный на правилах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Виктор Орбан на закрытой встрече в Фонде имени Кальмана Селл заявил, что действующая модель глобализации, в основе которой лежит неолиберализм, почти изжила себя.