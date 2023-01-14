Чита, 14 января, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Семья из четырёх человек погибла в результате столкновения автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Забайкальском крае. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

Смертельная авария произошла в селе Хушенга Хилокского района в ночь на 14 января в 00:25 по местному времени (18:25 мск 13 января). По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Honda CR-V выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. На месте ДТП погибли водитель автомобиля 1989 года рождения, и три пассажира — женщина 1993 года рождения и дети 2010 года рождения и 2022 года рождения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОМВД России по Хилокскому району, руководство ГИБДД Забайкальского края. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.