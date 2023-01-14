Каракас, 14 января, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Инициативу создания блока союзников России и Китая Латиноамериканском регионе выдвинул президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в национальной ассамблее (парламент) страны. Об этом 13 января сообщило издание «Антагониста».

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Как отметил Мадуро, он уже рассказал о своей идее создания политического блока в телефонном разговоре с президентом Бразилии Лулой да Силвой, а также обсуждал этот вопрос лично с президентом Колумбии Густаво Петро и с лидером Аргентины Альберто Фернандесом.

«Настает новое время, особое время для того, чтобы объединить усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической мощи, которая будет разговаривать с миром», — указал Мадуро.

Как пояснил президент Венесуэля, этот политический блок вполне может стать «новым полюсом силы» при участии России и Китая. Сообщество, по словам Мадуро, объединяли бы общие цели, о которых говорит лидер Китая Си Цзиньпин: «человечества, объединённого общей судьбой». Либо построение многополярного и многоцентричного мира, о котором постоянно говорит президент России Владимир Путин. При этом Мадуро назвал глав России и Китая «старшими братьями» Венесуэлы.

«Чтобы этот мир наступил, нужен единый и развитой латиноамериканский и карибский блок», — добавил венесуэльский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство Венесуэлы в США прекратило свою работу по политическим причинам.