Даллас, США, 14 января, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Полиция техасского Далласа начала масштабную операцию по поиску сбежавшего из городского зоопарка дымчатого леопарда, сообщает 13 января телеканал Fox News.

Charles Barilleaux Дымчатый леопард

На срочно созванной совместной пресс-конференции полицейские и представители зоопарка заявили, что считают побег животного результатом не случайного стечения обстоятельств, а злонамеренного внешнего воздействия.

Утром при обходе зоопарка обнаружилось, что из вольера исчез четырёхлетний дымчатый леопард Нова. В заборе вольера была найдена большое отверстия, явно проделанное снаружи человеком при помощи инструментов.

В связи с этим полицией было возбуждено уголовное дело. Специалисты отмечают, что хищник является чрезвычайно осторожным животным, умело прячущимся среди деревьев, и потому обнаружить его будет весьма не просто.

Поэтому для поисков Новы власти намерены применить беспилотники, оснащённые тепловизорами.

Напомним, что дымчатый леопард является очень редким представителем семейства кошачьих, обитающим в Юго-Восточной Азии.