Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Мирный путь как средство достижения целей специальной военной операции готова использовать Россия, иначе задачи спецоперации можно выполнить с помощью военных средств, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 13 января на заседании Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — отметил он.

Дипломат пояснил, что спецоперация завершится только в случае, если с украинской территории перестанет исходить угроза для России, а также когда на Украине будет покончено с дискриминацией русскоязычного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации по денацификации не изменились, и необходимо освободить все субъекты РФ, в том числе Донецкую и Луганскую Народные Республики. 10 января военный корреспондент Александр Сладков написал, что сценарий так называемого корейского сценария окончания спецоперации на Украине не устроит Россию.

13 января Василий Небензя заявил, что предложенный Владимиром Зеленским «мирный план» полностью оторван от реальности. Он подчеркнул, что киевский режим Киев постоянно выступает с различного рода «экстравагантными идеями».

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