Москва, 14 января, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Актёра, народного артиста России Дмитрия Назарова и его супругу актрису Ольгу Васильеву уволил из МХТ имени А. П. Чехова художественный руководитель театра Константин Хабенский. Об этом 13 января сообщило издание «Московский комсомолец».

Цитата из т/с «Кухня». реж. Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, Антон Федотов. 2012. Россия Дмитрий Назаров в роли Виктора Баринова, шеф-повара московского ресторана

Уточняется, что причиной увольнения Назарова стали его публичные и неоднократные критические высказывания по теме российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Отмечается, что худрук театра Хабенский несколько раз предпринимал попытки вразумить Назарова, но убедившись, что разговоры бессмысленны, подписал приказ об увольнении актёра и его супруги, которая разделяет взгляды мужа.

Таким образом, 65-летний актёр театра и кино стал безработным. Кроме того, в России начали отменять спектакли с участием Назарова. В частности, в Нижнем Тагиле была отменена постановка «Корень любви», где Назаров был заявлен в главной роли.

Дмитрий Назаров является актёром театра и кино, а также ведущим популярных шоу-программ на телевидении. Кроме того, Назаров озвучил персонажей почти 20 мультфильмов. Актёр активно снимался, в его фильмографии более 40 фильмов и сериалов. Самая широко известная роль Назарова — шеф-повар в комедийном сериале «Кухня» (2012-2016).