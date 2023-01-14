Киев, 14 января, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал срочного созыва 17 января Совета Безопасности ООН, на котором должно быть рассмотрено преследование киевским режимом канонической Украинской православной церкви.

president.gov.ua Украинские раскольники

По словам Небензи, режим Владимира Зеленского при попустительстве «коллективного Запада» превратился в авторитарную диктатуру, существенно препятствующую установлению мира.

Российский постпред отметил, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции киевские власти добавили ещё и стремление уничтожить УПЦ, единственную каноническую церковь, функционирующую на Украине.

«Последствия от таких действий для региональных мира и безопасности могут быть самыми серьезными. Поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов Совета Безопасности», — сказал Небензя.

Напомним, что киевский режим стремится полностью прекратить деятельность УПЦ на территории Украины, а все её храмы передать под управление раскольнической ПЦУ.