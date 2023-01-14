Киев, 14 января, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, позволяющих запустить следующие шаги для интеграции с ЕС, заявил 13 января на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пресс-служба правительства Украины Денис Шмыгаль

Он сообщил о необходимости проанализировать соответствие украинского законодательства законодательству Евросоюза, чтобы четко понимать объём работ, которые нужно выполнить. По словам Шмыгаля, параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства, необходимо готовиться к непосредственным переговорам по поводу самого вступления в ЕС.

Как пояснил глава правительства, будет сформирована переговорная позиция Украины, которая определит сильные стороны, границы компромиссов, то как вступление в ЕС повлияет на отдельные сектора экономики и государства в целом. Будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые смогут профессионально обсудить детали в различных сферах. По словам премьера, это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении в ЕС.

«Далее нас ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием соглашения о вступлении Украины в ЕС. Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения движения рабочей силы, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС», — считает Шмыгаль.

Он отметил, что объём работы предстоит колоссальный, но в то же время европейские партнеры также настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции.

Поэтому Шмыгаль считает чрезвычайно важным визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен вместе с десятком еврокомиссаров в Киев. Сам факт этого визита, по мнению премьера, свидетельствует о полной поддержке Украины со стороны ЕС в её противостоянии с Россией.