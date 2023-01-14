Токио, 14 января, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Джо Байден и Фумио Кисида считают политический, военный и экономический союз между США и Японией основой стабильности и безопасности и в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает 13 января официальный сайт главы японского правительства.

kantei.go.jp Джо Байден и Фумио Кисида

Оба лидера подчеркнули, что двухсторонний альянс Вашнгтона и Токио никогда не был столь силён, как сейчас, и сотрудничество между странами является «беспрецедентным». По их словам, союз США и Японии является краеугольным камнем мира, безопасности и процветания во всём регионе.

Байден и Кисида осудили Китай за действия, «несовместимые с основанным на правилах международным порядком» и Северную Корею — за «провокации».

Байден твёрдо заявил о намерении защищать Японию всеми возможными способами, вплоть до ядерного оружия. Защита Японии также распространяется на спорные с Китаем острова Сэнкаку.

Обе стороны намерены противостоять «новым угрозам» в киберпространстве и космосе, а также добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи.

Байден и Кисида также заявили, что США и Япония являются экономическими лидерами мира.

Напомним, что Япония в этом году председательствует в «Большой семёрке» и премьер-Кисида совершил турне по всем странам G7.