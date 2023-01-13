Киев, 14 января, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Так называемый «саммит мира», который Киев предложил провести при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, может состояться в день годовщины начала спецоперации на Украине. Об этом 13 января заявила журналистам первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

ITUR.Farrell Эмине Джапарова

На вопрос журналистов о том, примет ли Гутерреш участие в «саммите мира», Джапарова ответила, что в данный момент идёт обсуждение формата саммита и это пока «вопрос координации с партнерами».

Джапарова уточнила, что сейчас украинские дипломаты обдумывают и предлагают «модальность мероприятия» главе киевского режима Владимиру Зеленскому, так как саммит будет посвящён так называемой «мирной формуле» Зеленского, состоящей из десяти пунктов.

«Речь идет о саммите, посвященном «мирной формуле». Это будут либо дебаты в Генассамблее в рамках пункта повестки по оккупированным территориям, либо дебаты в рамках чрезвычайной специальной сессии. Так что это то, что мы обсуждаем», — пояснила Джапарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам постпреда России при ООН Василия Небензи, «мирный план» Зеленского представляет собой одну из «экстравагантных идей», оторванных от реальности, которые на постоянной основе выдвигает Киев.