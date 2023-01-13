Соледар, ДНР, 14 января, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Жительница города Соледара в Донецкой Народной Республике несколько месяцев жила в погребе вместе со своими детьми и была эвакуирована из населенного пункта 11 января в ходе освобождения территорий российскими войсками.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Мы из Соледара 11-го числа были вывезены, три дня в больнице находились. Горячо в Соледаре: мы жили в погребе, последние два месяца дети вообще не выходили на улицу», — сообщила женщина, рассказ которой приводит РИА Новости.

По словам беженки, все ее четверо детей были ранены осколками от снарядов. Женщина заявила, что ранения нетяжелые, но осколки пока не извлечены, поскольку врачи сказали ей, что фрагменты выйдут сами.

Она также отметила, что у детей повышенная температура, и они останутся в больнице, где их продолжат лечить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России объявило о полном освобождении Соледара 12 января подразделениями ВС РФ. 13 января полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в интервью ТАСС заявил, что элитные подразделения ВСУ попытались отбить Соледар у российских военных, но атака не удалась.