Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Размер ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украине превышает $127 млрд, заявила первый заместитель министра иностранных дел киевского режима Эмине Джапарова 13 января в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Попрошайки

В середине ноября глава минфина страны Сергей Марченко сообщил, что ущерб украинской инфраструктуре составляет около $100 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов киевского режима Руслан Стрелец оценил ущерб экологии Украины в результате специальной военной операции России в $46 млрд. Он отметил, что Киев требовать от Москвы компенсации вреда.

13 января министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоренсен на встрече с вице-премьером киевского режима Александром Кубраковым рассказал, что власти королевства собираются оказать значительную помощь Киеву в восстановлении инфраструктуры.